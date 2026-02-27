App de agendamento do “Movimenta CG” é premiado nacionalmente 

O aplicativo para agendamento e participação do projeto “Movimenta CG”, desenvolvido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), foi reconhecido nacionalmente na noite de ontem (26) ao ficar entre os três mais inovadores do país na categoria Inova do Prêmio Atena – CNC.

O projeto finalista consiste no desenvolvimento de um sistema para modernizar a gestão das oficinas esportivas da Funesp, com digitalização de processos e ampliação do acesso às atividades, que antes era feita apenas de forma manual.

A premiação é promovida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O software está sendo desenvolvido gratuitamente por alunos do Senac Hub Academy, dentro da Fábrica de Software, desde o levantamento de requisitos até a entrega final da solução, prevista para agosto de 2026.

Atualmente, o projeto conta com cerca de 200 professores, mais de 100 locais de atendimento distribuídos nas sete regiões e distritos da Capital e aproximadamente 20 mil pessoas inscritas nas oficinas.

Durante a cerimônia, o diretor-presidente da Funesp em exercício, Maicon Mommad, destacou a dimensão da iniciativa. “Hoje, o Movimenta Campo Grande se torna, a nível nacional, o maior projeto proporcional de atividade física do país, realizado em Campo Grande”.

Jorge Henrique Lapa, do escritório de projetos da Agetec, lembrou do impacto que o projeto causará na rotina de oficinas da Funesp. “Atualmente, os processos na Funesp são realizados de forma manual e, com a implantação da tecnologia, a proposta é que todo o processo passe a ser feito on-line”.

Para a diretora do Departamento de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha, a premiação foi o reconhecimento de um trabalho bem estruturado entre as instituições. “Uma banca nacional formada por especialistas avaliou os projetos inscritos e alcançamos um excelente resultado”, reforçou durante a premiação.

A categoria Inova reconhece projetos desenvolvidos por alunos e docentes do Senac, com foco em soluções aplicadas a demandas reais do setor produtivo. O Movimenta CG foi selecionado para execução pelo Senac Hub Academy, programa que desenvolve tecnologias em parceria com empresas e instituições públicas.