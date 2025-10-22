quinta-feira, 23/10/2025

Após quebrar braço da companheira, mulher comete feminicídio por ciúmes

Feminicídio em Três Lagoas: crime teve motivação passional

Foto: Casa destruída/ Polícia Civil

A morte de Soleni Aparecida Ferreira Corrêa (46) evidenciou mais uma tragédia anunciada em Três Lagoas. A autora do crime, Laura Rosa Gonçalves (43) já havia sido denunciada por agressões anteriores e chegou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica após quebrar o braço da vítima em julho deste ano.

Mesmo com medidas protetivas vigentes, Soleni decidiu retomar o relacionamento e voltou a morar com Laura há cerca de dois meses. Segundo o boletim de ocorrência, a discussão que levou à morte da vítima foi motivada por ciúmes, após ela encontrar fotos da companheira com outra mulher no celular.

Durante a briga, que também envolveu desentendimentos financeiros, Soleni teria partido para cima de Laura com uma faca. A autora afirmou que tentou se defender e imobilizou a companheira pelo pescoço, vindo a perceber depois que ela já não apresentava sinais vitais.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos e acionaram a Polícia Militar. O Samu confirmou a morte no local. Após fugir, Laura ligou para a polícia e se entregou, sendo encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher.

A delegada Sayara Quintero representou pela prisão preventiva da autora, alegando risco à ordem pública. A faca utilizada no crime e dois celulares foram apreendidos.

O caso está sob investigação.

