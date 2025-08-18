segunda-feira, 18/08/2025

Após luta de Ronilço Guerreiro, obras na rotatória da Tamandaré são confirmadas

Após mobilização liderada pelo vereador Ronilço Guerreiro, Prefeitura e Governo do Estado assinam convênio para reordenar ponto crítico de trânsito na região norte de Campo Grande.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa do Vereador

Nesta manhã, o vereador Ronilço Guerreiro participou da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande, via Agetran, e o Governo do Estado, por meio do Detran-MS, para a execução das obras de reordenamento da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Tamandaré com as avenidas Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa. O local, próximo à UCDB, Detran e UEMS, é conhecido por seu intenso fluxo e histórico de congestionamentos e acidentes.

Guerreiro ressaltou que a conquista é fruto da mobilização da comunidade e do seu mandato, que promoveu ações como “buzinaço” e reuniões com os órgãos responsáveis. Ele também destacou a importância de celeridade nas obras da Rua Corguinho, outro ponto estratégico da região, e pediu a implantação de ciclovia para garantir mais segurança e mobilidade.

O convênio, com investimento de mais de R$ 2,4 milhões, já tem projeto aprovado e verba disponível, aguardando apenas a licitação para iniciar as obras que prometem melhorar o trânsito e a qualidade de vida local.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Federação PRD-Solidariedade pode incorporar mais dois partidos

Milton - 0
A federação formada entre o PRD e o Solidariedade deve se expandir em breve com a entrada do Podemos e do Avante. A articulação...
Leia mais

MPMS reforça combate à poluição sonora em MS

Milton - 0
O MPMS intensificou sua atuação no enfrentamento à poluição sonora, problema que afeta diretamente a saúde e o bem-estar da população urbana. A instituição...
Leia mais

Esporte e sustentabilidade andam juntos nos Jogos Escolares de MS

Milton - 0
Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul vêm mostrando que é possível unir esporte, educação e sustentabilidade. Promovida pela Fundesporte, a...
Leia mais

Arena Tony Gol renasce com festa e se consolida como referência do esporte local

ANELISE PEREIRA - 0
No último dia 8, a comunidade esportiva viveu um momento histórico com a reinauguração da Arena Tony Gol, que passou por uma ampla reforma...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia