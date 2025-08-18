Após luta de Ronilço Guerreiro, obras na rotatória da Tamandaré são confirmadas

Nesta manhã, o vereador Ronilço Guerreiro participou da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande, via Agetran, e o Governo do Estado, por meio do Detran-MS, para a execução das obras de reordenamento da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Tamandaré com as avenidas Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa. O local, próximo à UCDB, Detran e UEMS, é conhecido por seu intenso fluxo e histórico de congestionamentos e acidentes.

Guerreiro ressaltou que a conquista é fruto da mobilização da comunidade e do seu mandato, que promoveu ações como “buzinaço” e reuniões com os órgãos responsáveis. Ele também destacou a importância de celeridade nas obras da Rua Corguinho, outro ponto estratégico da região, e pediu a implantação de ciclovia para garantir mais segurança e mobilidade.

O convênio, com investimento de mais de R$ 2,4 milhões, já tem projeto aprovado e verba disponível, aguardando apenas a licitação para iniciar as obras que prometem melhorar o trânsito e a qualidade de vida local.