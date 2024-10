APARECIDA DO TABOADO: Vem aí mais uma audiência pública, elaboração da LOA 2025.

No próximo dia 8 de novembro de 2024, o plenário da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado será o cenário de uma importante audiência pública, marcada para as 10h (horário de Brasília), que abordará o estudo, discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2025 no município.

Esta audiência é uma etapa fundamental para a construção de um orçamento municipal alinhado com as necessidades e aspirações da comunidade. A presença e participação da população, entidades da sociedade civil, representantes de órgãos públicos e demais interessados é essencial para garantir a alocação eficaz dos recursos, de acordo com as prioridades do município.

A LOA é um instrumento crucial para a gestão pública, pois define como os recursos serão distribuídos ao longo do ano, contemplando setores como educação, saúde, infraestrutura, cultura, esporte e segurança. A participação cidadã é indispensável para que as políticas públicas estejam realmente alinhadas às necessidades da população.

Aberto ao público, o evento incluirá a apresentação de projeções orçamentárias e discussões sobre prioridades, desafios e oportunidades que Aparecida do Taboado enfrenta. A população também poderá fazer sugestões e questionamentos, enriquecendo o processo de formulação da LOA 2025.

Participe e contribua para a construção de um futuro mais próspero e sustentável para Aparecida do Taboado. Marque o dia 8 de novembro em seu calendário e faça parte desta audiência pública com suas ideias e demandas. Juntos, podemos fazer a diferença na construção de uma cidade melhor.