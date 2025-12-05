Aparecida do Taboado realiza o 4º Encontro alusivo ao Dia da Pessoa com Deficiência

A sede do Rotary Club de Aparecida do Taboado recebeu o 4º Encontro alusivo ao Dia da Pessoa com Deficiência, um evento marcado por celebração, integração e consciência social. A atividade também marcou o encerramento do ano letivo de 2025 para as crianças e estudantes atendidos pela Educação Especial no município.

O encontro reuniu pais, professores de apoio, auxiliares de desenvolvimento infantil, diretores, coordenadores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, fortalecendo o compromisso coletivo com a inclusão e o respeito à diversidade. A programação contou com atividades de integração e momentos de reflexão sobre os direitos, o bem-estar e a valorização das pessoas com deficiência.

A diretora de Educação Especial, Jaqueline Silva, destacou a importância do evento e sua missão formativa. “Esse foi um momento muito importante porque promove a compreensão sobre as questões da deficiência e mobiliza o apoio e a garantia de dignidade aos direitos e ao bem-estar de todas as pessoas com deficiência.”

Também prestigiaram o encontro o vice-prefeito Tenente Ávila, a primeira-dama Verônica de Paula, a secretária de Educação Luciana Cavalcante, a secretária adjunta Maria Dalva, o procurador jurídico Dr. João Jacson, além de integrantes de todos os setores da Educação Municipal, reforçando o apoio institucional às políticas inclusivas.

O encontro reafirmou o compromisso de Aparecida do Taboado com uma educação mais humana, acessível e acolhedora, pautada no respeito às diferenças e na construção de oportunidades para todos.