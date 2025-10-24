APARECIDA DO TABOADO: FESAT realiza ultrassonografias e acelera atendimentos na rede pública.

A Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT) promoveu, nesta quinta-feira (23), mais uma importante ação voltada à ampliação do acesso da população aos serviços de diagnóstico por imagem. A iniciativa, que contemplou a realização de exames de ultrassonografia, tem como objetivo reduzir a fila de espera e agilizar o atendimento dos pacientes na rede pública de saúde do município.

Os atendimentos desta etapa foram previamente agendados, priorizando pacientes que aguardavam há mais tempo pelo procedimento. Segundo a Fundação, novas datas já estão sendo planejadas para a continuidade do atendimento, contemplando outros grupos de pacientes nas instalações da FESAT.

O diretor da Fundação, Márcio Luiz Soares, destacou a importância da ação para o fortalecimento da saúde pública local.

“Essa iniciativa acontece em um momento essencial para nossa população, garantindo que os exames sejam realizados com agilidade. Estamos dando um salto na qualidade do atendimento e evitando que a fila volte a se acumular”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da FESAT com a humanização do atendimento e o fortalecimento da atenção à saúde pública em Aparecida do Taboado, garantindo que mais cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade e resolutividade.