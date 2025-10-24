sexta-feira, 24/10/2025

APARECIDA DO TABOADO: FESAT realiza ultrassonografias e acelera atendimentos na rede pública.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT) promoveu, nesta quinta-feira (23), mais uma importante ação voltada à ampliação do acesso da população aos serviços de diagnóstico por imagem. A iniciativa, que contemplou a realização de exames de ultrassonografia, tem como objetivo reduzir a fila de espera e agilizar o atendimento dos pacientes na rede pública de saúde do município.

Os atendimentos desta etapa foram previamente agendados, priorizando pacientes que aguardavam há mais tempo pelo procedimento. Segundo a Fundação, novas datas já estão sendo planejadas para a continuidade do atendimento, contemplando outros grupos de pacientes nas instalações da FESAT.

O diretor da Fundação, Márcio Luiz Soares, destacou a importância da ação para o fortalecimento da saúde pública local.

“Essa iniciativa acontece em um momento essencial para nossa população, garantindo que os exames sejam realizados com agilidade. Estamos dando um salto na qualidade do atendimento e evitando que a fila volte a se acumular”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da FESAT com a humanização do atendimento e o fortalecimento da atenção à saúde pública em Aparecida do Taboado, garantindo que mais cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade e resolutividade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat oferece 1.246 vagas nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta terça-feira (21), quem procurar a Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande encontrará oportunidades de contratação em 156 empresas da Capital. Ao...
Leia mais

Coreia do Norte dispara míssil balístico sobre costa leste

Milton - 0
A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (22) um míssil balístico em direção ao mar na costa leste do país, segundo informou o comando...
Leia mais

Com mais 100 cartas-consultas aprovadas, FCO já destinou R$ 2,38 bilhões de recursos para MS em 2025

ANELISE PEREIRA - 0
Reunidos na manhã dessa quinta-feira (23), em formato híbrido, com transmissão a partir da sala de reuniões da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento,...
Leia mais

DOF apreende carga milionária de celulares na fronteira

Milton - 0
Na manhã desta segunda-feira (20), policiais militares do DOF apreenderam 242 celulares na MS-386, em Aral Moreira, próximo à fronteira com o Paraguai. Os...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia