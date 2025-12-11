Antônio João recebe o Prêmio CETRAN MS 2025 por excelência nas ações de trânsito

O município de Antônio João recebeu, na última semana, um dos reconhecimentos mais importantes para a área de mobilidade urbana em Mato Grosso do Sul: o Prêmio CETRAN MS 2025. A conquista é fruto do desempenho exemplar do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, que cumpriu todas as metas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Trânsito e se destacou pelas ações de educação, conscientização e melhoria nas condições do trânsito local.

A premiação ocorreu na ACADEPOL, em Campo Grande, reunindo autoridades estaduais e representantes de municípios que obtiveram destaque ao longo do ano.

Educação, fiscalização e organização: o tripé da conquista

O prêmio reconhece municípios que investem em ações estruturadas de trânsito, incluindo campanhas educativas, adequação à legislação, sinalização, organização de fluxo, capacitação de equipes e projetos voltados à segurança dos motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.

Em 2025, Antônio João executou todos os planejamentos estabelecidos, superando metas e ampliando iniciativas que contribuíram diretamente para a redução de riscos e para a construção de uma cultura de respeito no trânsito.

Prefeito Marcelo Pé: “Trânsito seguro é compromisso com a vida”

O prefeito Marcelo Pé celebrou a conquista e destacou a importância de um departamento atuante e comprometido.

“Mais do que ter um departamento de trânsito, é preciso fazer com que ele trabalhe e gere frutos reais para a comunidade. Sabemos dos desafios de mudar costumes, de educar e de nos adequar aos novos tempos e às leis. É responsabilidade da administração cumprir cada parágrafo da legislação e trabalhar para formar uma sociedade melhor para todos — principalmente no trânsito, onde cada atitude salva vidas.”

Diretor Alexandre Cavanha: “É só o começo do trabalho”

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Alexsandro Cavanha de Mattos, também comemorou o reconhecimento:

“Agradeço todo o apoio da administração e de cada servidor que se dedicou ao longo de 2025. Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo, mas ainda é só o começo. Queremos continuar cumprindo nosso papel com excelência, porque garantir um trânsito seguro é garantir a vida. Nosso compromisso é permanente.”

Presenças marcantes na premiação

A cerimônia contou com a participação de importantes representantes do sistema estadual de trânsito:

Jeferson Braga – Conselheiro do CETRAN

– Conselheiro do CETRAN Regina Maria Duarte – Presidente do CETRAN MS

– Presidente do CETRAN MS Alexsandro Cavanha de Mattos – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Antônio João

– Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Antônio João Coronel PM Marcelo Cansanção – Conselheiro do CETRAN MS

Encerramento de um ano de conquistas

Com mais esse prêmio, Antônio João encerra 2025 acumulando avanços significativos em diversas áreas da administração pública. Desde infraestrutura até saúde, cultura e agora mobilidade urbana, o município se destaca pelo compromisso com a excelência e pela busca constante de melhorias para a população.

A conquista do Prêmio CETRAN MS 2025 reforça o trabalho sério desenvolvido ao longo do ano e coloca Antônio João entre os municípios referência em gestão e responsabilidade no trânsito.