ANTÔNIO JOÃO: Prefeitura entrega nova UTI móvel à população e reforça compromisso com a saúde pública

Na última quarta-feira, dia 2 de julho, a Prefeitura de Antônio João oficializou a entrega de uma nova UTI Móvel para a população. O veículo, totalmente equipado com tecnologia de ponta para o transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, é resultado de uma importante parceria com o Governo do Estado, através de emenda da Senadora Soraya Thronicke, dentro do programa Acolhe Saúde, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O novo equipamento representa um marco para o município, que até então contava com serviço alugado para atender ocorrências de alta complexidade. Agora, com a ambulância própria, os atendimentos ganham mais autonomia, agilidade e segurança.

O Prefeito Marcelo Pé falou com emoção sobre a conquista:

“É preciso agir com a razão e usar o coração apenas para servir à população. O papel de um gestor é lutar por cada oportunidade de melhoria, mesmo que isso signifique abrir mão de interesses pessoais. Antônio João deixou de ser um município esquecido no cenário estadual. Isso só é possível com parcerias. Agradeço à senadora Soraya Thronicke por destinar recursos que, por meio do Estado, resultaram na chegada dessa nova UTI. Nós nunca fugimos das nossas obrigações. Sabemos cobrar, mas também reconhecemos e agradecemos a quem contribui com o que é de direito da nossa gente.”

Já o Secretário Municipal de Saúde, Rafael Santos, destacou o impacto prático da nova aquisição:

“Até então, a UTI utilizada era alugada, e por muito tempo nos atendeu bem e salvou vidas. Mas sabemos que uma estrutura própria oferece mais segurança. Além disso, temos veículos da saúde que estão em manutenção, e a escassez de mão de obra especializada no Mato Grosso do Sul torna o reparo inviável. A nova UTI Móvel chega em boa hora, e em breve teremos mais três ambulâncias tipo Fiorino e quatro veículos para o transporte de pacientes em tratamento em outros municípios, como os oncológicos em Cascavel. Os veículos inservíveis serão leiloados e os valores revertidos para melhorias na saúde.”

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara, Luis Pistão, da Vereadora Professora Cris Ramos, do Vereador Matheus Albuquerque, secretários municipais, profissionais de saúde e equipe do Hospital Municipal Dr. Altair de Oliveira, onde o veículo já ficará à disposição da população.

Além do reforço na frota, o setor de saúde de Antônio João vem recebendo investimentos pontuais e estratégicos, como a recente reforma completa do hospital, modernização dos equipamentos e melhorias nos serviços oferecidos gratuitamente à população.

“Nosso sistema de saúde é público, gratuito e humano. Enquanto muitos municípios enfrentam colapsos e retrocessos, nós seguimos avançando com seriedade e respeito à vida. E ainda há muito por vir”, reforçou o prefeito.