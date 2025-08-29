ANTÔNIO JOÃO: Formatura celebra a conquista de 49 novos profissionais

Na última terça-feira, dia 26, o auditório da Prefeitura de Antônio João foi palco de uma noite especial de celebração. Ao todo, 49 alunos concluíram os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador, Vendedor, Inglês Básico e Espanhol Básico, ofertados por meio da parceria entre a Prefeitura de Antônio João e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A solenidade contou com a presença de autoridades, familiares e convidados, entre eles o diretor do IFMS, Izidro Lima Júnior, o diretor de Administração do IFMS, José dos Santos, o coordenador de Educação a Distância, Guilherme Princival, as tutoras Kamilla Polli e Izanir Barcelos, além da secretária municipal de Educação e Cultura, Ana Lila Mendonça Xavier.

Em sua fala, a secretária destacou o impacto da qualificação na vida dos formandos:

— “É uma grande satisfação ver nossos alunos concluindo essa etapa de formação. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para transformar vidas e abrir oportunidades. Essa parceria com o IFMS demonstra o quanto podemos avançar quando unimos esforços para oferecer ensino de qualidade e preparar nossos cidadãos para os desafios do mercado de trabalho.”

A tutora Kamilla Polli também reforçou a continuidade do projeto e a importância de investir em formação profissional:

— “Em breve teremos a abertura de novas turmas, ampliando ainda mais as oportunidades de formação. Uma boa qualificação é fundamental para que cada aluno conquiste um melhor posicionamento no mercado de trabalho e esteja preparado também para novas fronteiras que se abrem com o conhecimento.”

A parceria entre a Prefeitura de Antônio João e o IFMS representa um marco no fortalecimento da educação e da formação profissional no município. Mais do que certificados, os formandos levam consigo ferramentas que ampliam suas possibilidades de crescimento pessoal e profissional.

Com a expectativa de novas turmas, o projeto segue como símbolo do compromisso da gestão municipal em apoiar a educação, a cultura e a qualificação profissional como pilares de transformação social e desenvolvimento coletivo.