ANASTÁCIO: Delegação leva atletismo e xadrez aos jogos escolares brasileiros

A manhã desta terça-feira (16) foi de boas notícias para o esporte anastaciano. Atletas do município que representarão Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, que acontecem em outubro em Uberlândia-MG, estiveram no Gabinete em visita ao Prefeito Manoel Aparecido – Cido.

Participaram da visita a corredora Isabel Souza Godoy, que disputará os 150 metros do atletismo, acompanhada do técnico Wender Figueiró, e o enxadrista Eryco Augusto Pariz da Silva, ao lado do técnico Moacir da Silva Felipe.

A delegação de xadrez de Anastácio, reconhecida pelas conquistas em competições regionais e nacionais, também participou do encontro. Os professores Adriana Pariz e Érico da Silva apresentaram ao prefeito o projeto para que a cidade seja sede de uma etapa do VI Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário da CBXE, previsto para fevereiro de 2026.

Durante a reunião, o Prefeito Cido destacou: “Nossa Administração apoia o esporte porque ele é muito importante para a formação das nossas crianças e jovens. Ele contribui para a educação, ensina valores e ajuda a ocupar o tempo com atividades que fazem bem para o futuro deles.”