ANASTÁCIO: Confraternização marca encerramento das atividades do SCFVI em 2025

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso – SCFVI promoveu na tarde desta terça-feira (02) uma confraternização para marcar o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo de 2025. O encontro reuniu as participantes em um momento de integração que incluiu amigo secreto, salgados e bolo.

A solenidade foi realizada no Centro de Qualificação Profissional (CQP) e contou com as presenças do Prefeito Manoel Aparecido – Cido, da Primeira-Dama Valquíria Prates da Silva, da Vice-Prefeita Maria Vital, e da Secretária de Assistência Social Mary Beltrão, que acompanharam a troca de presentes e as atividades programadas.

Sobre o SCFVI
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso, também denominado Centro de Convivência do Idoso (CCI), atende atualmente 50 mulheres. As ações são realizadas às terças e quintas-feiras, no CQP, e incluem atividades de socialização, orientações sobre direitos do cidadão e do consumidor, palestras voltadas à promoção da saúde e práticas de atividades físicas

