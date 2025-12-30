quarta-feira, 31/12/2025

Anac intensifica fiscalização em aeroportos de 15 estados

Milton
Publicado por Milton
Foto: José Cruz

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) intensifica a fiscalização em aeroportos de 15 estados durante a alta temporada de fim de ano. A operação visa garantir o cumprimento das resoluções que protegem os passageiros, incluindo regras sobre atrasos, cancelamentos e overbooking. Serviços de assistência material, como alimentação, hospedagem e transporte, são obrigatórios dependendo da duração do atraso. Passageiros com necessidades especiais recebem prioridade e suporte adequado, incluindo transporte gratuito de cães-guia e equipamentos de mobilidade.

A fiscalização também verifica o cumprimento das franquias de bagagem e reembolsos. Em caso de descumprimento, os passageiros podem registrar reclamações no portal consumidor.gov.br ou no Procon. A ação ocorre até 5 de janeiro, período de maior movimento nos aeroportos brasileiros, visando conforto, segurança e respeito aos direitos dos viajantes. É essencial que os passageiros estejam atentos aos prazos e regras para solicitar reembolsos e assistência.

A Anac recomenda guardar todos os comprovantes e registros para garantir seus direitos.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Armas são apreendidas após caso de violência doméstica em Dourados

Milton - 0
Uma equipe do 3º BPM apreendeu duas armas de fogo após atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Progresso, em Dourados. O...
Leia mais

Senado bate recorde de aprovações em 2025

Milton - 0
Em 2025, o Senado Federal aprovou 778 proposições legislativas, incluindo 122 projetos de lei, 17 medidas provisórias e 9 emendas à Constituição, durante 198...
Leia mais

Programa forma 109 mil agentes de saúde em todo o país

Milton - 0
O Ministério da Saúde concluiu a formação de 109 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) pela 2ª...
Leia mais

MS institui Rede de Transformação Digital para modernizar governança e serviços públicos

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul instituiu oficialmente a Rede Estadual de Transformação Digital (RTD), em decreto publicado na edição desta terça-feira (23),...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia