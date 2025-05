Ana Castela e Alok lançam o aguardado single “Deixa Nois Viver”

Depois de uma gravação épica diretamente do palco do Ribeirão Rodeo Music, Ana Castela e Alok lançam oficialmente sua nova colaboração: “Deixa Nois Viver” . A música está em todas as plataformas de áudio e no canal oficial da cantora no YouTube.

Com batidas eletrônicas pulsantes, elementos do country e refrão contagiante, a colaboração celebra a liberdade de curtir a vida ao máximo, sem pressa para voltar para casa. A performance une o poder das pistas de dança com a identidade inconfundível da Boiadeira.

“Foi uma experiência inesquecível! Cantar com o Alok, ver aquela multidão, os drones no céu… tudo foi mágico. Essa música é sobre viver o momento, curtir a vida do nosso jeito. Espero que a galera sinta essa energia e se jogue com a gente!” , conta Ana Castela .

Gravado durante o show de Alok no Ribeirão Rodeo Music, o videoclipe da faixa surpreendeu o público com um verdadeiro espetáculo visual: mais de 200 drones iluminaram o céu, formando figuras como um cavalo e os nomes dos artistas. Além da performance ao vivo, Ana também gravou cenas adicionais do videoclipe em Londrina, sua cidade natal, em um cenário especial que promete surpreender o público.

“ Este é o nosso segundo trabalho juntos. No ano passado, lançamos “Lua” e participamos da gravação do DVD dela. Agora voltamos a parceria, desta vez com a Ana no show que fiz em Ribeirão Preto, em São Paulo. “Deixa Nois Viver” é a nossa nova música que já recebeu uma colhida quente do público. Estou animado! ”, compartilha Alok .

A ação para a gravação e o lançamento da faixa foi grandiosa. Nos dias que antecederam o show de Alok , as influenciadas Camila Trianda e Luisa Alvarenga receberam em suas casas uma carta com a frase “ Deixa Nois Viver ” e, aos poucos, o público foi juntando pistas. No dia da filmagem, Mari Menezes foi a escolhida para desvendar o mistério, acompanhando um pouco mais dos bastidores e mostrando tudo em suas redes sociais, onde acabou “vazando” a capa do single para seus seguidores. Na semana da gravação, a capa também foi revelada aos poucos ao longo dos dias no painel de LED do pedágio da Ponte Rio Niterói. Assim que os artistas subiram ao palco, a capa do single foi revelada por inteiro simultaneamente junto de um QRcode, que redirecionava para o pré-save da faixa nas plataformas.

