Amambai recebe exposição interativa que aborda a importância da água

Uma experiência interativa que faz o público conhecer o ciclo da água por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual, com uma mostra de cinema ambiental. Essa é a proposta da exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que estará no município de Amambai, entre os dias 22 e 25 de outubro, no Parque da Cidade.

Na quarta (22/10), quinta (23/10) e sexta (24/10), o atendimento será restrito a escolas, mediante agendamento. No sábado (25/10), a exposição fica aberta ao público em geral das 15h às 19h e, também nesse dia (sábado, 25/10), acontece a “Mostra Cine ao Ar Livre” às 19h. A entrada é gratuita.

O projeto Olho D’Água é viabilizado por meio da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), com patrocínio da Ambiental MS Pantanal e Sanesul, apoio da Prefeitura de Amambai por meio da secretaria municipal de Educação. A realização é da 3 Apitos Cultura, Ministério da Cultura e Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro.

Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, enfatiza que o compromisso da concessionária é ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em todo o estado até 2031, além de gerar impactos positivos. “Apoiar iniciativas culturais e educativas voltadas à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente está em total sintonia com a missão da companhia”, afirma.

Para Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, a exposição é uma oportunidade de unir educação, cultura e cidadania para transformar realidades. “Acreditamos que o saneamento vai além da infraestrutura, ele promove saúde, dignidade e consciência ambiental. Apoiar o projeto ‘Olho D’Água’ reforça nosso compromisso com a valorização da água e com a formação de uma geração mais consciente quanto à preservação dos recursos naturais”, destaca.

Preservação dos recursos hídricos

Com o intuito de despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora, o projeto tem como tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos” e traz à tona a exposição, que acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital que leva diversas ferramentas artísticas e tecnológicas para conectar o público por meio da visão, do som e do movimento, de forma a proporcionar uma experiência interativa.

A exposição oferece uma experiência de realidade virtual, em que o público pode mergulhar no universo da animação 3D, realizar um percurso que parte de uma nascente (olho d’água), chegar a rios maiores e desaguar no mar.

“Neste trajeto, os visitantes passam por cidades, por uma floresta e por comunidades, vivenciando experiências fantásticas que divertem, mas também ensinam práticas para cuidar melhor da água e do meio ambiente do nosso planeta”, diz Leonardo Magnin, um dos coordenadores do projeto.

Compõe a iniciativa a “Mostra Cine ao Ar Livre”, em que são exibidos filmes que apresentam questões relacionadas à preservação ambiental e à sustentabilidade, de forma lúdica e atrativa para todas as idades. Todas as atividades são gratuitas.

Diferentes locais do Brasil

O “Olho D’água”, que chega a sua quarta edição, já passou por vários estados de diferentes regiões do Brasil, sempre com grande participação do público e sucesso em todos os locais por onde passou. Atualmente, dois caminhões do projeto viajam por diferentes estados do Brasil, levando a experiência e os aprendizados para ainda mais pessoas.

“Nossa expectativa é manter o sucesso que o projeto vem obtendo desde seu início e seguir atendendo um público diverso, com abordagem acessível e atrativa para dialogar com crianças e adultos sobre a temática do meio ambiente e da preservação dos recursos hídricos”, afirma Guilherme Mello, um dos coordenadores do projeto.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial do projeto: https://www.olhodagua.art.br/. O Instagram é @expo_olhodagua e o Facebook é https://www.facebook.com/expoolhodagua