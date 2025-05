AMAMBAI: Prefeitura cobra melhorias e empresa assume compromisso de corrigir pavimentação em obras de esgoto

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, realizou uma reunião nesta semana com representantes da empresa MS Pantanal, responsável pela implantação das redes de esgoto no município. O encontro teve como principal pauta o compromisso da empresa em refazer os serviços de recomposição asfáltica nos locais onde o trabalho não foi executado com a qualidade esperada.

Participaram da reunião o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Fernando Fischer, o engenheiro da Prefeitura de Amambai, Maurício Sartoreto, o supervisor de serviços da MS Pantanal, engenheiro Leonardo da Silva Medeiros e a engenheira civil e coordenadora de obras da empresa, Ingrid Cecília Walker.

Nos últimos dias, a Prefeitura tem recebido diversas reclamações da população sobre trechos onde o serviço de recomposição asfáltica foi concluído, mas apresentou falhas, como desníveis e acabamento inadequado. A empresa reconheceu os problemas e assumiu o compromisso de corrigir todos os pontos identificados, garantindo um padrão de qualidade compatível com o esperado pela administração municipal e pela comunidade.

“A Prefeitura está atenta e cobrando melhorias. A MS Pantanal continua a implantação das redes de esgoto em vários pontos da cidade, e agora, reforçamos que todo o serviço de fechamento de valas e recomposição do pavimento seja feito corretamente, com responsabilidade e qualidade”, destacou o secretário Fernando Fischer.

A empresa se comprometeu a seguir o padrão técnico exigido, tanto nas correções dos pontos já executados, quanto nos novos trechos que receberão redes de esgoto nos próximos dias.

A administração municipal reforça que continuará acompanhando e fiscalizando as obras para garantir que os serviços atendam às exigências de qualidade e segurança, respeitando os moradores de Amambai e preservando a infraestrutura da cidade.