quinta-feira, 30/10/2025

AMAMBAI: Aucleia Nunes representa o município na etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios em Florianópolis

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A agricultora Aucleia Nunes de Souza, de Amambai, está em Florianópolis (SC), onde participa nesta quinta e sexta-feira (30 e 31 de outubro) da etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Ela representa o Mato Grosso do Sul na categoria Produtora Rural, após vencer a fase estadual da premiação.

Presidente da Associação União das Mulheres Empreendedoras Rurais de Amambai, Aucleia se tornou referência na valorização da agricultura familiar e no fortalecimento do trabalho coletivo das mulheres do campo. Sua trajetória inspiradora levou o nome de Amambai a se destacar entre as histórias reconhecidas em todo o país.

“Estou muito feliz e confiante. Chegar até aqui já é uma grande vitória, e é uma honra representar nossa cidade e nosso estado”, afirmou Aucleia.

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Sala do Empreendedor, celebra a conquista e reforça o orgulho em ver uma representante local mostrar a força da mulher rural amambaiense em um palco nacional.

Criado em 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, destacando histórias de superação, inovação e liderança que inspiram outras mulheres a transformarem suas realidades e comunidades.

CATEGORIAS:
GERAL

