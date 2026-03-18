Alerta de sarampo cresce nas Américas e preocupa o Brasil

Casos em 2026 já atingem metade do total do ano passado

O Brasil entrou em alerta máximo diante do aumento expressivo de casos de sarampo nas Américas em 2026. Em pouco mais de dois meses, o continente já registrou 7.145 infecções, cerca de metade dos 14.891 casos contabilizados em todo o ano de 2025, quando também houve 29 mortes em 14 países.

Apesar do cenário internacional preocupante, o país mantém o status de área livre da doença, reconquistado em 2024, já que não há transmissão sustentada. O primeiro caso deste ano foi confirmado em uma bebê de seis meses, em São Paulo, infectada durante viagem à Bolívia, que enfrenta surto da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, ações de vigilância, bloqueio vacinal e campanhas de imunização estão sendo intensificadas, principalmente em regiões de fronteira. A vacina segue como principal forma de prevenção, com duas doses previstas no calendário infantil.

As autoridades também alertam para o risco associado ao aumento de viagens internacionais, especialmente com grandes eventos, o que pode favorecer a disseminação do vírus. A orientação é que a população mantenha a vacinação em dia para evitar novos surtos no país.