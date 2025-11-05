quinta-feira, 6/11/2025

ALEMS suspende sessões em respeito ao luto de servidora

Milton
Publicado por Milton
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS

As atividades da ALEMS foram suspensas nesta quarta-feira (5) em solidariedade ao falecimento do filho de uma servidora da Casa. O presidente Gerson Claro (PP) comunicou a decisão e transferiu as pautas da Ordem do Dia para a sessão de quinta-feira (6). A reunião da CCJR também foi adiada, com pareceres previstos para a próxima reunião.

Na mesma manhã, o governador Eduardo Riedel concedeu entrevista na ALEMS, destacando a parceria entre Executivo e Legislativo e a importância do diálogo entre os Poderes para viabilizar políticas públicas e gerar empregos. Riedel também ressaltou o compromisso com a responsabilidade fiscal, apresentando o Programa MS Ativo, com mais de R$ 1 bilhão em investimentos, e um empréstimo de R$ 900 milhões para obras estratégicas.

O governador enfatizou que o planejamento fiscal garante austeridade e capacidade de investimentos, preparando o Estado para 2026. Ele encerrou destacando a necessidade de alinhamento entre os Poderes para o próximo ciclo político e econômico.

