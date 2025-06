ALEMS realiza audiência sobre futuro do Estádio Morenão

Será realizada nesta terça-feira (17), às 14h, no plenarinho da ALEMS, uma audiência pública para discutir a reforma e transferência da gestão do Estádio Morenão ao Governo do Estado. A iniciativa é do deputado Pedrossian Neto (PSD), que também coordena uma comissão temporária sobre o tema.

O debate reunirá representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atual gestora do estádio, além de autoridades como os secretários estaduais Marcelo Miranda (Turismo, Esporte e Cultura), Rodrigo Perez (Governo) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

O objetivo é atualizar os desdobramentos da carta enviada pelo governo estadual à UFMS, manifestando interesse em assumir a administração do Morenão. Também serão discutidos projetos futuros para a reabertura e modernização do espaço esportivo, fechado há anos por problemas estruturais.

A audiência é aberta ao público e será transmitida pelos canais oficiais da ALEMS, incluindo TV, rádio e redes sociais. A expectativa é avançar nas tratativas para devolver o estádio à população sul-mato-grossense.