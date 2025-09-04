Albino Jorge da Luz: duas décadas de dedicação ao Halal

Natural de Capinzal (SC), Albino Jorge da Luz, 54 anos, encontrou mais do que um emprego na Cibal Halal — encontrou um propósito. Com mais de duas décadas de atuação, ele é hoje símbolo de dedicação e compromisso com o trabalho e com os valores do Halal.

Mesmo diante de desafios pessoais, como o enfrentamento de um tumor maligno, Albino nunca se afastou de sua função. Ao contrário, retornou com ainda mais vigor, inspirando colegas e consolidando um legado que agora se estende ao filho mais novo, também funcionário da empresa.

Acompanhando a evolução da Cibal Halal ao longo dos anos, Albino testemunhou marcos importantes, sempre contribuindo com sua experiência e entrega. “Quanto mais tempo você tem em uma empresa, mais ela marca sua vida”, reflete.

Em meio ao projeto RH em Ação do Grupo FAMBRAS, histórias como a de Albino ganham reconhecimento merecido. Sua jornada é um tributo ao valor humano por trás da excelência no Halal brasileiro.