Águas Guariroba instala loggers para reduzir perdas de Água

A Águas Guariroba iniciou, em fevereiro, a instalação de mais de 50 loggers de pressão em Campo Grande para melhorar o monitoramento e a gestão do abastecimento de água. Esses dispositivos acompanham em tempo real a pressão nas redes de distribuição, permitindo a detecção de vazamentos e áreas com baixa pressão. Com dados coletados a cada 15 minutos, o sistema alimenta um programa de inteligência artificial que prevê manutenções necessárias para otimizar o serviço.

Além de reduzir desperdícios, os loggers contribuem para a eficiência energética e o uso sustentável dos recursos hídricos. A iniciativa ajuda Campo Grande a manter sua posição como uma das cidades com menores índices de perdas de água no Brasil, com apenas 19,7% de desperdício, contra 56% registrados em 2006. O município também foi premiado no 8º Prêmio Casos de Sucesso, destacando-se na categoria “Atingimento das Metas de Perdas de Água”.