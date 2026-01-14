Água Clara recebe pacote de obras de infraestrutura e educação para melhorar a vida do cidadão

Melhorar a vida do cidadão e levar educação e infraestrutura de qualidade. Com este lema, o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, inaugurou diversas obras em Água Clara, nesta terça-feira (13). São investimentos em reforma de escolas, infraestrutura urbana e saneamento. Ao todo são mais de R$ 14,7 milhões, fruto de uma gestão estadual com foco municipalista, mudando a vida das pessoas.

A solenidade ocorreu na Escola Estadual Chico Mendes. Lá foi feita a reforma geral e ampliação da unidade, com acessibilidade garantida aos alunos e funcionários. O objetivo é modernizar os prédios públicos para contribuir para um ensino e aprendizagem de qualidade.

“Tivemos aqui a entrega não de uma reforma, mas de uma reconstrução desta escola, para dar melhores condições aos alunos e profissionais. Criar o melhor ambiente para o processo de aprendizagem. Somos o segundo o Estado que mais cresceu no índice de alfabetização e menor índice de evasão escolar. Este trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu fui resgatado e sou fruto da educação”, afirmou Barbosinha.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destacou a diferença das estruturas das escolas em relação ao passado. “Um privilégio lecionar em uma escola mais preparada do que antigamente, com a estrutura qualificada que nossas escolas estaduais têm agora. Entregamos os melhores índices de educação no Estado, isto é fruto do trabalho dos nossos servidores”.

A reforma na escola contou com investimento de R$ 7,5 milhões. A unidade tem 230 alunos, que vão do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em regime de período integral. A inauguração foi um marco e um sonho realizado pela comunidade escolar, que tanto almejava estas melhorias. A reestruturação da Rede Estadual de Ensino é uma das metas e está entre as prioridades da gestão estadual.

“Oferecer melhor condição de ensino. Esta obra mostra o respeito aos estudantes e profissionais que trabalham aqui. Quando se fortalece a educação quem ganha é a população. Trata-se de um dia histórico. A reforma significa mais conforto, segurança e melhores condições a todos. Que este espaço renovado seja um local de grandes conquistas. Obrigado a todos que contribuíram para que este sonho se tornasse realidade”, afirmou a diretora-adjunta da escola, Ericha Breuer.

Melhor qualidade de vida

Quando o asfalto chega na frente da sua casa, o cidadão se livra da poeira e do barro na época de chuva, além de prevenção de doenças e valorização do imóvel. Com este objetivo o governador Barbosinha entregou as obras de pavimentação e drenagem aos moradores do Loteamento Morumbi (R$ 2,7 milhões) e Jardim Primavera (R$ 3 milhões).

Na área de saneamento foi entregue a ampliação da rede de distribuição de água, em um pacote que dispõe de 170 ligações domiciliares, um reservatório de 50m³, além do tratamento e urbanização no Distrito de Barra Mansa. Isto representa melhor qualidade de vida à população.

“Estamos felizes de mais com todas estas entregas feitas hoje na cidade pelo Estado. Isto mostra que é um Giverno que pensa nas pessoas e ajuda os municípios. São investimentos não apenas na educação, mas na infraestrutura, com asfalto e drenagem nos bairros, assim como excelente trabalho feito pela Sanesul”, afirmou a prefeita Gerolina da Silva Alves.

Aproveitando a agenda Barbosinha vistoriou obras que estão em andamento na cidade. Entre elas a implantação do aeródromo, que vai levar desenvolvimento ao município. Assim como hospital municipal, que terá 30 leitos, parceria da prefeitura e do Estado.

Também passou pelo Loteamento dos Ipês, no antigo “Buracão”, que agora se tornou uma praça pública e no Loteamento Morumbi, que teve construção de casas e asfalto.

Economia em expansão

Com foco na parceria com a iniciativa privada, o governador visitou a indústria Greenplac, em Água Clara. Empresa do setor moveleiro que produz placas de MDF revestido. Ela já investiu mais de R$ 1 bilhão na planta industrial e projetos florestais em MS.

Os investimentos no complexo industrial da Greenplac e nas diferentes frentes de operações ocorre desde a pedra fundamental cravada em 2016. Desde o início das atividades firmou diversos compromissos socioambientais. São 700 empregos diretos e 2 mil indiretos.