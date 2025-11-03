Agropecuária brasileira no centro da ação climática global

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) terá papel central na COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).

Os planos coordenados ou co-liderados pelo Mapa abordam restauração de áreas degradadas, uso eficiente de fertilizantes, remoção de carbono no solo e produção pecuária sustentável.

Segundo o ministro Carlos Fávaro, a participação brasileira reforça a integração entre produção de alimentos, conservação ambiental e desenvolvimento rural sustentável. O Plano RAIZ, em parceria com FAO, FOLU e outros, visa restaurar terras degradadas, mobilizar investimentos e gerar empregos verdes, fortalecendo a segurança alimentar.

Outra iniciativa busca o uso racional de fertilizantes, promovendo bioinsumos e amônia verde, enquanto a remoção de carbono aposta em tecnologias agrícolas e monitoramento avançado do solo. O quarto plano foca na redução de emissões de metano na pecuária e cultivo de arroz, aumentando produtividade, renda e inovação no campo.

Esses Planos de Aceleração de Soluções (PAS) conectam governos, organismos multilaterais e setor privado para acelerar a adaptação e mitigação climática.