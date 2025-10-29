quinta-feira, 30/10/2025

Agro brasileiro avança com missão de Fávaro na Ásia

Brasil amplia presença comercial na Ásia e fortalece a cooperação técnica e científica

Milton
Foto: Caroline De Vita

A missão oficial do governo brasileiro à Indonésia e à Malásia, realizada entre os dias 23 e 28 de outubro, consolidou importantes resultados para o setor agropecuário. A agenda, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, resultou na abertura de seis novos mercados e na assinatura de acordos de cooperação técnica e científica.

Foram revisados protocolos sanitários e retomadas exportações estratégicas, fortalecendo a presença do agro brasileiro no Sudeste Asiático. Na primeira reunião bilateral em Kuala Lumpur, produtos como pescados, gergelim, ovo em pó, melões e maçãs tiveram acesso liberado aos mercados asiáticos.

Além disso, o comércio de carne de frango com a Malásia foi retomado, com redução do período de suspensão em casos de Influenza Aviária de 12 para 3 meses. Na Indonésia, avançaram negociações para exportação de carne bovina e houve assinatura de acordo de equivalência sanitária e fitossanitária.

O governo brasileiro também recebeu a confirmação da retomada do pré-listing para exportações de frango à União Europeia, suspenso desde 2018, representando um avanço estratégico para a agroindústria nacional.

BOCA AGRONEGÓCIO

