AGORA: Mulher é achada morta às margens do macronel

Nesta quarta-feira (3), o corpo de uma mulher foi encontrado às margens do Macronel Rodoviário, na alça oeste de Campo Grande, entre as saídas para Corumbá e Rochedo. Testemunhas que avistaram o cadáver acionaram imediatamente a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, que isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia científica.

Tudo indica que a vítima pode ter sido morta em outro local, sendo deixada às margens da rodovia, bastante movimentada, o que aumenta os riscos de acidentes e dificulta a identificação. Até o momento, a vítima não foi identificada, e a causa da morte ainda é desconhecida. As autoridades trabalham para levantar informações que possam levar à identificação da mulher e à elucidação do caso.

O crime será investigado como possível feminicídio, mas todas as hipóteses continuam abertas. A população é orientada a colaborar com informações que possam ajudar nas investigações.