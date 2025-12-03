quarta-feira, 3/12/2025

AGORA: Mulher é achada morta às margens do macronel

Polícia e perícia isolam área para investigação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Madu Livramento

Nesta quarta-feira (3), o corpo de uma mulher foi encontrado às margens do Macronel Rodoviário, na alça oeste de Campo Grande, entre as saídas para Corumbá e Rochedo. Testemunhas que avistaram o cadáver acionaram imediatamente a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, que isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia científica.

Tudo indica que a vítima pode ter sido morta em outro local, sendo deixada às margens da rodovia, bastante movimentada, o que aumenta os riscos de acidentes e dificulta a identificação. Até o momento, a vítima não foi identificada, e a causa da morte ainda é desconhecida. As autoridades trabalham para levantar informações que possam levar à identificação da mulher e à elucidação do caso.

O crime será investigado como possível feminicídio, mas todas as hipóteses continuam abertas. A população é orientada a colaborar com informações que possam ajudar nas investigações.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

