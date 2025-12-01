Agetran realiza cerimônia de premiação da educação para o trânsito 2025

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), por meio do setor de Educação para o Trânsito, realizará no dia 2 de dezembro de 2025 (terça-feira) a Cerimônia Anual de Premiação da Escola Municipal de Trânsito – EMT 2025.
O evento reconhece o trabalho de instituições de ensino, educadores e educadoras que desenvolveram, ao longo do ano, ações dos Programas Educativos Sistema Dinâmico de Melhoria Contínua – SDMC (Escola Segura) e Educação Viária é Vital – Fundación Mapfre.
As iniciativas buscam promover práticas formativas de Educação para o Trânsito, sensibilizando estudantes, professores, colaboradores e a comunidade escolar sobre comportamentos seguros e responsáveis no ambiente viário. Palestras, atividades pedagógicas, campanhas e parcerias fortalecem a construção de uma cultura de respeito, cidadania e prevenção de sinistros no trânsito.
A cerimônia acontecerá no Auditório do DNIT (Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.099 – Vila Planalto), das 8h às 11h, com entrega de certificados e premiações às instituições que se destacaram na execução das ações educativas ao longo de 2025.
A Agetran destaca que a parceria com as escolas é fundamental para ampliar o conhecimento sobre segurança viária e contribuir diretamente para a preservação de vidas no trânsito. Autoridades locais, educadores, diretores, coordenadores e representantes da Agência estarão presentes, reforçando o compromisso coletivo com a promoção da segurança no trânsito.
Programação
8h – Recepção
8h30 – Coffee break
9h – Abertura
9h30 – Entrega de certificados e premiações
10h30 – Encerramento
Serviço
O que: Premiação Anual de Educação para o Trânsito 2025
Quando: 2 de dezembro de 2025 (terça-feira), das 8h às 11h
Onde: Auditório do DNIT – Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.099, Vila Planalto