Agente funerário é preso transportando drogas em caixão funerário na BR-262

A PRF realizou uma apreensão inusitada na noite de quinta-feira (29), em Terenos. Durante uma fiscalização de rotina na BR-262, os agentes abordaram um Chevrolet Montana que transportava um caixão funerário. O motorista apresentou documentação regular, incluindo certidão de óbito e autorização para traslado do corpo. No entanto, ao verificar o veículo, os policiais notaram um forte odor químico vindo do caixão, cuja tampa estava apenas encaixada. Ao abrir, encontraram 150 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 162,37 Kg da droga.

O motorista confessou o transporte ilícito, informando que levaria a carga de Corumbá até Campo Grande. O entorpecente, o veículo e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos para os procedimentos legais. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região, destacando a criatividade dos criminosos em tentar burlar a fiscalização usando até caixões funerários para esconder entorpecentes.

A PRF mantém operações intensificadas na rodovia para garantir a segurança e impedir o avanço do tráfico.