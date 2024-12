Agendão: Fim de semana tem Catedral Erudita, Festa do Tira Mofo, Batalha de Bandas e Som da Concha

O fim de semana chegou repleto de opções diversificadas para você se divertir. Em Campo Grande, a Catedral Erudita leva música clássica à Paróquia São José no sábado (14), e a Festa do Tira Mofo dá início ao clima de Carnaval na quadra da Unidos da Vila Carvalho. No domingo (15), o encerramento do projeto Som da Concha reúne Gio Resquin e Falange da Rima no Parque das Nações Indígenas.

No interior, Juti celebra seu aniversário de 37 anos com shows de Alex e Yvan no sábado e da dupla Maria Cecília e Rodolfo no domingo, reunindo a comunidade para festejar. Enquanto isso, a campanha Dezembro Verde promove conscientização sobre o abandono animal no Shopping Bosque dos Ipês, com atividades como adoção e microchipagem.

Outro destaque é a final da Batalha de Bandas, que celebra a música autoral do estado com apresentações no Blues Bar, na sexta e sábado.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (13)

Batalha de Bandas – O maior festival de música autoral de Mato Grosso do Sul comemora uma década com a grande final nos dias 13 e 14 de dezembro, celebrando o talento e a diversidade da cena musical do estado. Das 30 bandas inscritas, 10 finalistas foram selecionadas para disputar o título, prometendo uma noite cheia de energia e originalidade. As bandas finalistas são: Balaio’S, Dany Cristinne, Dona Nohrma, FRENEZI, Head Down Sky Dive, Marolo, Pra Namoradinha, Projeto To’kaya, REALEZA67 e !RED!. O fechamento será com A Insana Corte, campeã do ano passado.

O evento também tem um lado solidário: adquira meia-entrada levando um brinquedo novo ou usado em bom estado, e contribua para fazer o Natal de alguém mais feliz.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/batalha-de-bandas-10-anos/2737270?referrer=www.campograndedosipes.com.br&share_id=copiarlink, e na portaria

Abertura da Cidade do Natal – A Cidade do Natal volta a encantar Campo Grande com sua programação especial, de 13 a 31 de dezembro, no espaço de eventos da Vila Morena. A abertura contará com atrações mágicas como o coreto encantado, a casa do Papai Noel e uma animada praça de alimentação. Na abertura, vai ter show de Trio Bella Donna e banda Filho dos Livres, além da Caravana da Coca-Cola.

Horário: 19h

Local: Vila Morena, altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: gratuita

City Tour de Natal – O City Tour da capital de Mato Grosso do Sul entra no clima natalino com uma edição especial durante o mês de dezembro. O passeio parte diretamente da Cidade do Natal, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de conhecer os principais pontos turísticos de Campo Grande, iluminados e decorados para as festas de fim de ano.

Horários de saída: 18h, 19h e 20h

Local: Cidade do Natal

Entrada: gratuita

Vitrine Coletiva – O evento Vitrine Coletiva reúne mais de 10 expositores autorais, promovendo a criatividade e o empreendedorismo local. Os visitantes poderão desfrutar de uma experiência completa. Vai ter DJ Daileon animando o evento com boa música, sessões de flash tattoo para quem deseja eternizar o momento, além de uma seleção de drinks e cervejas geladas.

Horário: 15h às 20h

Local: R. Antônio Correa, 55 – Jardim Monte Líbano

Entrada: gratuita

Cantata Natalina da ASL – A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) promove uma Cantata Natalina com a participação de seis corais de Campo Grande, em um evento especial que celebra o espírito natalino. A programação reúne apresentações de coros como o Coral da UFMS, Coral da Igreja São José e outros grupos renomados. A iniciativa busca valorizar a música coral e proporcionar uma noite de encanto e confraternização para a comunidade local.

Horário: 19h

Local: sede da ASL – R. 14 de Julho, 4653 – São Francisco

Entrada: gratuita

Diversão de Natal no Shopping CG – O espírito natalino chegou ao Shopping Campo Grande com atrações encantadoras para toda a família. A decoração inclui uma árvore de 10 metros e a charmosa Confeitaria dos Ursos, que traz um ambiente lúdico com brinquedos gratuitos, como escorregador, gangorra (adaptada para crianças PCD) e gira-gira (em frente às Pernambucanas).

Outras atrações incluem o trenzinho e o balanço giratório, com valores de R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 no combo. As crianças devem ter até 1,30 m para acessar esses brinquedos. Além disso, o Papai Noel e seus ajudantes estão no local para fotos e conversas, inclusive com os pets. O Papai Noel atende de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O novo Kinder Parque traz diversão no segundo piso, próximo ao Carrefour. A atração conta com sete brinquedos, como piscina de bolinhas e circuito dinâmico, para crianças de 1 a 12 anos. O valor é de R$ 50 para 40 minutos e R$ 10 para cada 15 minutos adicionais.

Ainda em ritmo natalino, esse fim de semana será especial, com a apresentação de cantatas, que reforçam a beleza do Natal. Neste sábado (30), às 14h, a Igreja Cristã Maranata leva seu talentoso coral para uma apresentação gratuita em frente à decoração da praça central.

Horário: 14h às 22h (quinta a sábado) e 14h às 20h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Fim de semana no Norte Sul – A programação do fim de semana no Shopping Norte Sul Plaza inclui várias apresentações culturais natalinas. No sábado (14), a partir das 17h, tem apresentação do Coral Infantil Mitã, da Igreja Batista Memorial, no palco da Praça de Eventos. A atração faz parte do calendário natalino do Norte Sul Plaza.

O Papai Noel continua à disposição para fotos. Neste mês, o bom velhinho está das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos, esperando para participar dos cliques natalinos. O acesso ao Papai Noel é totalmente gratuito e por ordem de chegada. No local, também é possível contratar um fotógrafo profissional na hora e levar a foto impressa por R$ 20.

Para a criançada, tem o Trenzinho, que funciona durante o horário de funcionamento do shopping, o Parque Natal Luz, na Praça de Eventos, e as Xícaras do Noel, que estão dentro da decoração do shopping, mas são mágicas e giratórias. O valor de todas essas atrações podem ser conferidos diretamente na bilheteria de cada uma delas.

No sábado, das 14 às 16h, acontece a Oficina de Artesanato Natalino, as inscrições podem ser feitas através do aplicativo do Shopping Norte Sul Plaza. No dia da oficina serão recolhidos os 2 kg de alimentos não perecíveis

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: consultar valores no local

Natal do Bosque – O Shopping Bosque dos Ipês se veste para o Natal com uma árvore de 13 metros e decoração temática de Doces, proporcionando um ambiente perfeito para fotos em família. O Papai Noel já está atendendo para fotos gratuitas com celular. Para quem desejar, há a opção de contratar um fotógrafo para levar uma foto impressa na hora por R$30. Horários de atendimento: terça a sexta-feira, das 15h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h e das 17h às 20h.

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Mega Park – O parque de diversões Mega Park Internacional está instalado no Shopping Bosque dos Ipês. Crianças menores de 3 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Pessoas com TEA e PCD também têm gratuidade com acompanhante. Passaportes antecipados à venda no site aqui com valor promocional. Passaportes antecipados à venda no site com valor promocional https://shorturl.at/cJ7ky .

De segunda a sexta-feira o parque irá funcionar das 18h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque funcionará das 15h às 22h, com duas sessões. A primeira será das 15h às 18h, com passaporte promocional a R$60 e para a segunda sessão, das 19h às 22h, R$70.

Horário: estreia a partir das 19h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Festival de Arte e Cultura do IFMS – O Festival de Arte e Cultura do IFMS é um evento anual que promove o contato com diversas manifestações artísticas e culturais, unindo expressões populares e eruditas. Aberto a estudantes, servidores e à comunidade, o festival oferece uma oportunidade única de ampliar o conhecimento e vivenciar a diversidade cultural de forma integrada à produção artística de Campo Grande. Neste ano, tem oficina de elaboração de projetos culturais, exposições, cinema, palestras, rodas de conversa, concurso de fantasia e muito mais. Confira aqui a programação completa desta sexta-feira e sábado.

Horário: confira os horários na programação

Local: campus Campo Grande do IFMS – R. Taquari, 831 – Santo Antônio

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/festival-de-arte-e-cultura-do-ifms-campo-grande-2024/2756586?share_id=copiarlink&referrer=www.campograndedosipes.com.br

Espetáculo Raízes – O Cooperar apresenta o espetáculo “Raízes”. Com um título que simboliza a conexão com nossas origens, o espetáculo reforça como as atividades culturais estimulam a criatividade, promovem a aceitação das diferenças e fortalecem a identidade cultural dos estudantes.

Horário: 19h

Local: Auditório 1 do Complexo Multiuso da UFMS – R. UFMS, s/n – Vila Olinda

Entrada: R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-raizes/2741739?referrer=www.campograndedosipes.com.br

Espetáculo “Don Juan” – O clássico “Don Juan”, em uma versão adaptada pela Cia. Perspectiva, traz uma nova interpretação para o famoso sedutor. Nesta montagem, o personagem principal se encontra com figuras marcantes e inesquecíveis, ganhando novas camadas e perspectivas.

Horário: 19h30

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177 – Centro

Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada), pelo link https://www.sympla.com.br/evento/don-juan/2714631?referrer=www.google.com