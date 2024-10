Agendão: celebrações de Halloween e Festival de Todos os Povos agitam o fim de semana em MS

Neste fim de semana, a programação cultural de Mato Grosso do Sul traz uma mistura de tradição, diversidade e diversão. Em Dourados, o Festop (Festival de Todos os Povos) celebra a cultura regional com shows e apresentações artísticas que destacam a pluralidade cultural do Estado.

Já em Campo Grande, o Halloween toma conta da cidade, com festas temáticas em locais como o Blues Bar, com ambiente decorado e concursos de fantasia. No Shopping Norte Sul Plaza, o Halloween será voltado para toda a família, com caça aos doces e oficinas de artesanato.

O fim de semana também chega com atrações que ressaltam a cultura e a história de Mato Grosso do Sul. No Memorial da Cultura e da Cidadania, a exposição “Os Celeiros de Farturas” traz documentos históricos e um documentário sobre a criação dos símbolos estaduais.

Para quem busca inspirações fotográficas, o Sesc Camillo Boni apresenta uma mostra que homenageia as mulheres através de imagens e contará com uma apresentação especial do Coral do Sesc 60+. A exposição “Sofrência”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, despede-se do público com uma imersão nas tradições sertanejas.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (25)

Exposição “Os Celeiros de Farturas” – O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul está promovendo a exposição “Os Celeiros de Farturas”, que celebra a construção dos símbolos estaduais do estado. A exposição comemorativa aos 47 anos de Mato Grosso do Sul conta com documentos originais, cartas, rascunhos, uma primeira versão da bandeira, além de textos explicativos e um documentário.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: gratuita

Mostra de fotografias – O Sesc 60+ convida para uma inspiradora exposição fotográfica que celebra a força e a história das mulheres. Com fotografias pessoais, o evento destaca trajetórias de vida contadas pelas próprias participantes, além de homenagear figuras femininas que marcaram a história do Brasil. Para tornar a noite ainda mais especial, às 18h haverá uma apresentação emocionante do Coral do Sesc 60+.

Horário: a partir das 17h

Local: Sesc Camillo Boni, no jardim do restaurante Sabor e Arte – Av. Afonso Pena, 3469 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Exposição Sofrência – A exposição “Sofrência”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo, e se despede neste fim de semana. Curada por Ulisses Carrilho, a mostra exibe 72 obras que retratam cenas cotidianas e relações sociais, tendo como inspiração a música sertaneja e a figura feminina. Esta é a primeira de três mostras sequenciais que ocuparão os 200 m² de área expositiva do Centro Cultural.

Com expografia de Janine Marques, a exposição cria uma experiência imersiva em tons vibrantes e conta com uma playlist de canções sertanejas que dialogam com as obras expostas. “Sofrência” faz parte de uma série de três exposições itinerantes que trazem o acervo do Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil (Mian) para Mato Grosso do Sul.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Circo Maximus – Considerado um dos maiores circos da América Latina, o Circo Maximus está em Campo Grande, com espetáculo repleto de magia e emoção. Entre as atrações está o fantástico ”Globo da Morte”, além de trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços.

Horário: 20h (sexta-feira e quinta); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: Av. Duque de Caxias, próximo ao Atacadão e ao aeroporto

Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos, pelo link https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1

Quintal Sesc Halloween – Nesta sexta-feira, o Quintal Sesc celebra o Halloween com uma variedade de food trucks oferecendo opções como pastéis, hamburgueres, choripan, doces, espetinhos, chopp, caldo de cana e opções veganas.

O evento também contará com uma famosa feira de artesanato, onde os visitantes poderão encontrar acessórios, presentes, sabonetes e chinelos artesanais. Na parte cultural, haverá brincadeiras e pintura facial para crianças a partir das 17h com a Trupe Guavira, contação de histórias às 18h30 e, a partir das 20h30, um show da cantora Dany Cristinne. O espaço é pet-friendly. É importante observar que a programação poderá ser cancelada em caso de mau tempo.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Riachuelo – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Parque da Mônica – O parque inspirado na famosa Turma da Mônica oferece uma experiência mágica para as crianças, com brinquedos, escorregadores e atividades lúdicas que prometem muita diversão.

Horário: 10h às 22h

Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: R$ 50 para cada 30 minutos de brincadeira, com ingressos à venda no local

Pagode 0800 – Os pagodeiros Cristiano Negão e Andinho Castro chegam com muito samba e animação ao Jardim Itamaracá para mais uma edição do projeto “De Bar em Bairro”.

Horário: 18h

Local: R. Padre Mussa Tuma, 1032 – Jardim Itamaracá

Entrada: gratuita

Halloween Blues Bar – Uma noite assustadoramente incrível é o que promete o Blues Bar. Em sua festa de Halloween, o local traz uma experiência única com mega decoração, cenários instagramáveis, maquiagens gratuitas, concurso da melhor fantasia e muita diversão garantida. E claro, tudo isso embalado pelo melhor do rock’n’roll. Use sua criatividade, vista sua fantasia mais aterrorizante e tenha uma noite cheia de travessuras e surpresas. O evento será realizado nesta sexta-feira e no sábado também.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-blues-bar/2651853?referrer=sympla.queue-it.net

“Cabeção pelo Mundo – O Show” – A atriz Maria Eugenia Tita traz ao palco seu personagem adorável e carismático, Cabeção, em uma apresentação repleta de humor e emoção. Ao lado de Alissom Lima, músico e dançarino, e Cimara Frois, musicista e performer, o show promete envolver o público com música, dança e muita alegria. Classificação livre.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-24-a-26-10/2661247?referrer=linktr.ee

Psicocine com o filme Medusa – A Lavip (Liga Acadêmica sobre Violência e Psicologia) apresenta o filme Medusa, que será exibido abordando temas importantes relacionados à violência contra a mulher e à comunidade LGBTQIAPN+. Após a exibição, haverá debate com psicólogos e pesquisadores.

Horário: 18h

Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 20

Audioslave e Pearl Jam com Gabriel Noah – A Cervejaria Canalhas promove uma noite dedicada aos clássicos do Audioslave, Pearl Jam e outras icônicas bandas do grunge, com performances do músico Gabriel Noah e sua banda.

Horário: 19h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30