Agência da Funsat intermedia 1.270 vagas de emprego nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (16), 1.270 vagas de emprego, intermediadas pela Agência de Empregos do órgão. As oportunidades atendem 162 empresas de Campo Grande, distribuídas em 141 profissões diferentes.

Do total de vagas anunciadas, 908 não exigem experiência prévia, representando a maior parcela da divulgação do dia. Essas oportunidades são destinadas, principalmente, a candidatos que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as vagas de perfil aberto, voltadas a treinamento remunerado, estão disponíveis 65 funções. A lista inclui oportunidades para alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de lanchonete (33 vagas), auxiliar de cozinha (3 vagas), auxiliar de padeiro (5 vagas), motorista de ônibus urbano (10 vagas), operador de processo de produção (10 vagas), pedreiro (2 vagas), além de 98 vagas para repositor de mercadorias.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), o expediente desta terça-feira apresenta três processos seletivos, sendo duas vagas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo.

Já em relação ao trabalho temporário, há 46 vagas ativas, distribuídas em sete funções: ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueira, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, passador de roupas em geral e soldador.

No quadro geral, destaque para 362 vagas que exigem experiência anterior, em sua maioria com apenas uma vaga disponível por função. Entre os cargos ofertados estão ajudante de serralheiro, alinhador veicular, arte-finalista, analista de negócios, barista, confeiteira, cozinheiro de restaurante, encarregado de obras, marceneiro, oficial de manutenção, além de 183 vagas para operador de caixa.

As novidades da intermediação de mão de obra podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems). Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Os interessados podem ainda consultar o Painel Municipal da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de Campo Grande, que reúne diariamente as vagas atualizadas. https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/