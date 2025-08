Adolescentes são condenados por tortura e morte de gatos

Dois jovens de 17 anos foram sentenciados por torturar e matar dois filhotes de gato em uma área arborizada no subúrbio de Ruislip, noroeste de Londres. O caso chocou autoridades e o público pela brutalidade dos crimes. Um dos gatos foi encontrado estripado e pendurado em uma árvore, enquanto o outro estava amarrado no chão, com sinais de queimaduras e ferimentos profundos.

Durante o julgamento, o juiz classificou as ações dos adolescentes como “sem dúvida as ofensas contra animais mais horríveis já vistas neste tribunal”. O garoto recebeu uma pena de um ano e nove meses, e a jovem, nove meses de prisão. No telefone do rapaz, foram encontrados textos onde ele manifestava vontade de cometer assassinatos, admitindo ter matado os gatos para tentar controlar seus impulsos violentos.

A polícia investiga se há conexões com uma rede internacional de vídeos que mostram crueldade contra animais. A RSPCA, organização britânica de proteção animal, informou que 1.726 casos de maus-tratos a gatos foram registrados no país em 2022. O episódio reforça a necessidade de políticas mais rigorosas para prevenção e combate à violência contra animais.