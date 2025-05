Acusado de matar Fábio com 19 facadas no Noroeste é preso em São Gabriel do Oeste

Foi preso na manhã desta quinta-feira (15), o homem, de 33 anos, acusado de matar Fábio Alexandre da Silva, de 42 anos, com cerca de 19 facadas no dia 9 de março deste ano, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O suspeito foi encontrado em São Gabriel do Oeste.

A Polícia Civil investigou o caso e chegou a conclusão que a vítima estava em uma rua do bairro esperando a chegada de uma mulher, com quem estava se relacionando recentemente.

Porém, ele teria sido atacado pelo indivíduo e tentou fugir de moto, no entanto, não obteve sucesso, morrendo ainda pelo local. A mulher foi identificada e foi informado que ela residia cerca de 100 metros de onde aconteceram os fatos.

Ela, inclusive, estava separado do suspeito há pouco tempo e teve dois filhos com ele. Durante colheita de testemunhos e obtenção de dados telemáticos apontaram a autoria do crime ao ex-convivente da mulher, cujo já tinha histórico de violência doméstica.

Assim, a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) representou pela decretação da prisão temporária, pois o suspeito estava coagindo algumas testemunhas, mas houve dificuldade para encontrá-lo.

Contudo, com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro), o suspeito foi localizado na cidade de São Gabriel do Oeste, onde por várias vezes recebeu apoio de familiares para fugir.

