Açougueiro é assassinado a facadas em casa

Um familiar encontrou Waldecir Floriano Soares morto a facadas em meio a roupas e cobertores ensanguentados dentro de sua residência na Alameda 1, setor 6 de Ladário. O açougueiro foi assassinado na manhã de domingo (25), e vizinhos relataram ter visto suspeitos saindo do local. No mesmo dia, outro homicídio ocorreu no bairro Nova Ladário, onde um rapaz de 25 anos foi morto enquanto dormia; o suspeito teria invadido a residência e desferido uma facada no tórax antes de fugir.

No caso de Waldecir, testemunhas descreveram um homem usando camiseta vermelha e boné saindo da casa e subindo em uma motocicleta com outro indivíduo. Ao chegar à residência, o familiar encontrou Waldecir deitado na cama com diversas perfurações de faca, enquanto vestes e cobertores apresentavam manchas de sangue. Testemunhas não souberam informar a autoria ou motivação dos crimes.

A Polícia Civil de Ladário, junto à Perícia e à Polícia Civil de Corumbá, foi acionada para investigar os homicídios e reunir evidências que possam levar à identificação dos responsáveis.