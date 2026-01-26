segunda-feira, 26/01/2026

Açougueiro é assassinado a facadas em casa

Dois homicídios em Ladário deixam moradores em choque; Polícia Civil investiga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Um familiar encontrou Waldecir Floriano Soares morto a facadas em meio a roupas e cobertores ensanguentados dentro de sua residência na Alameda 1, setor 6 de Ladário. O açougueiro foi assassinado na manhã de domingo (25), e vizinhos relataram ter visto suspeitos saindo do local. No mesmo dia, outro homicídio ocorreu no bairro Nova Ladário, onde um rapaz de 25 anos foi morto enquanto dormia; o suspeito teria invadido a residência e desferido uma facada no tórax antes de fugir.

No caso de Waldecir, testemunhas descreveram um homem usando camiseta vermelha e boné saindo da casa e subindo em uma motocicleta com outro indivíduo. Ao chegar à residência, o familiar encontrou Waldecir deitado na cama com diversas perfurações de faca, enquanto vestes e cobertores apresentavam manchas de sangue. Testemunhas não souberam informar a autoria ou motivação dos crimes.

A Polícia Civil de Ladário, junto à Perícia e à Polícia Civil de Corumbá, foi acionada para investigar os homicídios e reunir evidências que possam levar à identificação dos responsáveis.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 55 milhões

Milton - 0
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, em Brasília, fazendo com que...
Leia mais

Policial é preso com canetas emagrecedoras na BR-060

Milton - 0
Policial militar é preso com carga ilegal na BR-060. Flagrante na rodovia expõe transporte clandestino de medicamentos. Militar ativo é detido ao chegar em...
Leia mais

Reforma do Código Civil avança no Senado em 2026

Milton - 0
O Projeto de Lei 4/2025, liderado pelo senador Rodrigo Pacheco, visa atualizar mais de 900 artigos do Código Civil e incluir 300 dispositivos novos,...
Leia mais

Brasil amplia presença no comércio agropecuário internacional

Milton - 0
Brasil amplia presença no comércio agropecuário internacional. Vietnã e Arábia Saudita abrem novos mercados para produtos brasileiros. Negociações sanitárias reforçam o avanço do agronegócio...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia