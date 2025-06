Acidente na BR-262 deixa três feridos em Três Lagoas

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (11), na BR-262, em Três Lagoas, na saída para São Paulo. Uma das vítimas sofreu fratura exposta. Um dos veículos envolvidos é de uma locadora e tem placas de Belo Horizonte/MG. O outro carro possui placas de Três Lagoas.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas até o momento. Testemunhas relataram que o acidente pode ter sido causado por uma ultrapassagem indevida, o que provocou a colisão frontal entre os veículos. Com o impacto, ambos os carros ficaram com a parte dianteira completamente destruída.

O trânsito no local ficou parcialmente interditado por cerca de uma hora, sendo liberado após a retirada dos veículos e atendimento às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal acompanha o caso e deve apurar as causas do acidente.