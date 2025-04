Ação contra garimpo ilegal protege indígenas isolados no Amazonas

A PF, o IBAMA e a FUNAI deflagraram, entre os dias 24 de abril e 1 de maio, a Operação Nindaid Isquim, focada no combate ao garimpo ilegal no Rio Jandiatuba e áreas adjacentes, na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. A operação visa proteger comunidades indígenas isoladas e ecossistemas da Amazônia.

Durante os primeiros dias de ação, 16 dragas e outros equipamentos de garimpo foram destruídos. A PF também realizou diligências para obter informações que ajudarão a identificar os responsáveis pela atividade ilegal e suas conexões com o crime organizado.

O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil, com 8,5 milhões de hectares, e abriga a maior população de indígenas isolados do mundo. Além disso, a região conta com 9 grupos indígenas isolados confirmados e outros 5 em investigação. O avanço do garimpo ilegal no local coloca essas comunidades em risco de contaminação por mercúrio e ameaça suas culturas.

A operação visa mitigar esses danos e reforçar a proteção das populações vulneráveis.