1ª Meia Maratona contra a Pólio acontecerá em Três Lagoas

No próximo domingo, 25, Três Lagoas sediará a 1ª Meia Maratona Contra a Pólio, um evento promovido pelo Rotary Club Costa Leste em prol da erradicação da poliomielite. A corrida contará com percursos de 21 km, 10 km e 5 km.

Um dos destaques do evento será a participação do atleta olímpico Frank Caldeira, último campeão da Corrida Internacional de São Silvestre. Ele também estará presente no Shopping de Três Lagoas para a entrega dos kits aos participantes.

Reinaldo Cândido, presidente do Rotary Club, destacou a diversidade de atletas inscritos, que vêm de vários estados, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O evento também se compromete com a inclusão, com a presença significativa de pessoas com deficiência.

Os vencedores da meia maratona serão premiados em dinheiro: R$ 1 mil para os primeiros lugares masculino e feminino nos 21 km, R$ 700 para os segundos lugares e R$ 500 para os terceiros. As provas de 10 km e 5 km também terão prêmios em dinheiro, medalhas e troféus.

A largada dos 21 km será às 5h30, enquanto as provas de 5 km e 10 km começam às 6h30. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pelo telefone (67) 99206-6511. Participe dessa corrida solidária!