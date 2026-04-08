1ª Corrida do Bem-Estar Animal agita Corumbá

Canicross e corridas movimentam Praça da Independência
Com apoio da Prefeitura de Corumbá, a 1ª Corrida do Bem-Estar Animal será realizada no dia 26 de abril de 2026, promovendo saúde, esporte e conscientização sobre proteção e respeito aos animais. Organizado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Corumbá e Ladário, o evento integra o Abril Laranja, campanha dedicada à prevenção da crueldade contra os animais. A largada será às 6h30 para caminhada de 3 km e corridas de 3 km e 5 km, enquanto o canicross, com tutores e cães, começará às 8h30 na Praça da Independência.
As inscrições, pelo site www.kmaisclube.com.br, custam R$ 80,00 e garantem kit com camiseta e medalha. O tempo máximo de conclusão será de uma hora, seguindo regulamento específico, e todos os participantes receberão medalha. A organização oferece estrutura completa, incluindo sinalização, banheiros e ambulância equipada, garantindo segurança aos atletas.