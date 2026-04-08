1ª Corrida do Bem-Estar Animal agita Corumbá

Evento une esporte e conscientização sobre proteção animal

Publicado por Milton
Canicross e corridas movimentam Praça da Independência

Com apoio da Prefeitura de Corumbá, a 1ª Corrida do Bem-Estar Animal será realizada no dia 26 de abril de 2026, promovendo saúde, esporte e conscientização sobre proteção e respeito aos animais. Organizado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Corumbá e Ladário, o evento integra o Abril Laranja, campanha dedicada à prevenção da crueldade contra os animais. A largada será às 6h30 para caminhada de 3 km e corridas de 3 km e 5 km, enquanto o canicross, com tutores e cães, começará às 8h30 na Praça da Independência.

As inscrições, pelo site www.kmaisclube.com.br, custam R$ 80,00 e garantem kit com camiseta e medalha. O tempo máximo de conclusão será de uma hora, seguindo regulamento específico, e todos os participantes receberão medalha. A organização oferece estrutura completa, incluindo sinalização, banheiros e ambulância equipada, garantindo segurança aos atletas. #Corumbá #BemEstarAnimal #AbrilLaranja

Coronel David homenageia Instituto Homem Pantaneiro pelos 24 anos de atuação em defesa do Pantanal

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou nesta quarta-feira (1), Moção de Congratulação ao IHP (Instituto Homem Pantaneiro), em reconhecimento aos 24 anos de...
Leia mais

Moraes amplia restrição para drones na casa de Bolsonaro

Milton - 0
Medida visa reforçar segurança durante prisão domiciliar O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (2) ampliar para 1 quilômetro...
Leia mais

Hashioka se filia ao Republicanos e fortalece projeto rumo à Câmara Federal

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka oficializou nesta quarta-feira, 1º de abril, sua filiação ao Republicanos, em um movimento político que reforça seu projeto de...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal Salem tem solicitação atendida na Rua das Paineiras

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Dr. Jamal Salem segue atuando em defesa da população de Campo Grande e comemora mais uma solicitação atendida por meio de seu...
Leia mais