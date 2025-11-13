Zé Teixeira solicita recursos para vaquejada e reforma de praça

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa, indicações que abrangem áreas distintas e estratégicas para Mato Grosso do Sul: cultura, infraestrutura urbana e conectividade digital, reforçando sua atuação em diferentes frentes. Além disso, o parlamentar comemorou o avanço de uma reivindicação histórica para o município de Dourados.

Entre os pedidos, Zé Teixeira solicitou à bancada federal recursos da União para a realização da Primeira Vaquejada de Costa Rica, marcada para os dias 27 a 29 de março de 2026. O evento, proposto pelo vereador Roseno Martins, deve reunir cerca de 10 mil pessoas e está orçado em R$ 529 mil. A expectativa é que a festa se torne um marco cultural e esportivo, fortalecendo a tradição sertaneja, o turismo rural e a economia local.

Outro ponto destacado pelo parlamentar foi a situação da Praça do Peixe, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Zé Teixeira encaminhou solicitação ao Poder Executivo municipal pedindo um mutirão de revitalização. O espaço, localizado no Corredor Gastronômico, apresenta problemas como acúmulo de lixo, brinquedos quebrados e banheiros vandalizados. A proposta é devolver à comunidade um ambiente seguro e adequado para lazer, preservando um patrimônio público de relevância social.

Na área tecnológica, o deputado reforçou pedido do vereador Edson Souza, de Dourados, para que o Governo do Estado e a concessionária Motiva Pantanal implantem Wi-Fi gratuito nas rodovias estaduais sob concessão. A medida, já adotada em estados como São Paulo e Paraná, busca ampliar a segurança viária, facilitar a comunicação em emergências e promover inclusão digital, além de fomentar o turismo e o transporte de cargas.

Entrega – O Diário Oficial do Estado trouxe nesta quinta-feira a homologação da licitação para escolha da empresa responsável pela elaboração dos projetos executivos da futura Ceasa de Dourados. O investimento aprovado é de R$ 839 mil. A obra, reivindicada por Zé Teixeira há mais de uma década, ganhou impulso em 2022 com a desapropriação de área de quatro hectares próxima à BR-163 e ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A expectativa é que a Ceasa se torne um polo estratégico para o escoamento da produção agrícola e abastecimento regional.