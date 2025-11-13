quinta-feira, 13/11/2025

Zé Teixeira solicita recursos para vaquejada e reforma de praça

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa, indicações que abrangem áreas distintas e estratégicas para Mato Grosso do Sul: cultura, infraestrutura urbana e conectividade digital, reforçando sua atuação em diferentes frentes. Além disso, o parlamentar comemorou o avanço de uma reivindicação histórica para o município de Dourados.

Entre os pedidos, Zé Teixeira solicitou à bancada federal recursos da União para a realização da Primeira Vaquejada de Costa Rica, marcada para os dias 27 a 29 de março de 2026. O evento, proposto pelo vereador Roseno Martins, deve reunir cerca de 10 mil pessoas e está orçado em R$ 529 mil. A expectativa é que a festa se torne um marco cultural e esportivo, fortalecendo a tradição sertaneja, o turismo rural e a economia local.

Outro ponto destacado pelo parlamentar foi a situação da Praça do Peixe, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Zé Teixeira encaminhou solicitação ao Poder Executivo municipal pedindo um mutirão de revitalização. O espaço, localizado no Corredor Gastronômico, apresenta problemas como acúmulo de lixo, brinquedos quebrados e banheiros vandalizados. A proposta é devolver à comunidade um ambiente seguro e adequado para lazer, preservando um patrimônio público de relevância social.

Na área tecnológica, o deputado reforçou pedido do vereador Edson Souza, de Dourados, para que o Governo do Estado e a concessionária Motiva Pantanal implantem Wi-Fi gratuito nas rodovias estaduais sob concessão. A medida, já adotada em estados como São Paulo e Paraná, busca ampliar a segurança viária, facilitar a comunicação em emergências e promover inclusão digital, além de fomentar o turismo e o transporte de cargas.

Entrega – O Diário Oficial do Estado trouxe nesta quinta-feira a homologação da licitação para escolha da empresa responsável pela elaboração dos projetos executivos da futura Ceasa de Dourados. O investimento aprovado é de R$ 839 mil. A obra, reivindicada por Zé Teixeira há mais de uma década, ganhou impulso em 2022 com a desapropriação de área de quatro hectares próxima à BR-163 e ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A expectativa é que a Ceasa se torne um polo estratégico para o escoamento da produção agrícola e abastecimento regional.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Senar/MS apoia produtora que fez do amor pelos peixes o seu negócio

ANELISE PEREIRA - 0
Foi no Pesqueiro Santa Fé que Valdenice da Silva nasceu, criou os filhos e agora acompanha o crescimento dos netos. Quando os pais chegaram...
Leia mais

Padre faz leilão inusitado e vende cueca por R$ 3 mil

Milton - 0
No Tocantins, o padre Thiago Zanardi gerou repercussão ao leiloar sua própria cueca durante o 53º Festejo de São Francisco de Assis, em Alvorada....
Leia mais

Aeronave da FAB reforça defesa aérea brasileira durante a COP30 em Belém

Milton - 0
Durante a COP30, realizada em Belém (PA), a Força Aérea Brasileira intensificou suas operações de Reabastecimento em Voo (REVO) com o emprego da aeronave...
Leia mais

Quinta-feira terá 179 empresas com contratações pela Funsat

ANELISE PEREIRA - 0
O atendimento regular da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) retoma, nesta quinta-feira (13), das 7h às 16h, com oportunidades de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia