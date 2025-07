Zé Teixeira propõe melhorias urbanas e incentivo ao esporte em Dourados

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta quinta-feira (10), importantes propostas para o município de Dourados. As indicações buscam melhorar a infraestrutura e incentivar a prática esportiva local.

Uma das principais demandas é a pavimentação asfáltica e a construção de uma ponte na Rua Argentino Marques de Matos, que liga os bairros Jardim Mônaco e BNH 2º Plano. A medida, sugerida pelo vereador Laudir Munaretto, visa melhorar a mobilidade urbana e a segurança viária da região.

Além disso, Zé Teixeira propôs a criação de uma pista de mountain bike no bairro Bosque do Estrela Hory. A ideia, apoiada pelo vereador Dil do Povo, visa incentivar o esporte de aventura e oferecer mais opções de lazer para os moradores, aproveitando a geografia local.

Por fim, o deputado também solicitou a instalação de galeria pluvial e pavimentação asfáltica em trecho da rua Antônio Amaro de Mattos, no Jardim dos Estados. A obra, que atende à demanda do vereador Pedro Pepa, busca melhorar a acessibilidade e a segurança dos moradores da região.