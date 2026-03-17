terça-feira, 17/03/2026

Zé Teixeira impulsiona infraestrutura em Dourados e Fátima do Sul

Obras e modernização buscam melhorar qualidade de vida e acesso à tecnologia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Obras e modernização visam qualidade de vida e conectividade

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou novas frentes de trabalho para Dourados e Fátima do Sul, focando em investimentos em infraestrutura, educação e esportes. Em Dourados, destacou-se a proposta de construção de uma praça pública nos Residenciais Harrison de Figueiredo I e II, com academia ao ar livre e parquinho infantil, atendendo reivindicações da comunidade.

Além disso, Zé Teixeira solicitou R$ 50 mil para modernização do CEI Professora Clarinda Mattos e Souza, incluindo segurança, ar-condicionado e equipamentos pedagógicos, e cobrou a reforma da pista de atletismo do CEPER Arnulpho Fioravante com piso emborrachado para competições nacionais e paradesportivas.

Em Fátima do Sul, o parlamentar atuou no distrito de Culturama para resolver problemas de sinal de telefonia móvel junto à Anatel, reforçando a importância do acesso eficiente à internet e comunicação para atividades cotidianas, trabalho rural e integração familiar.

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POLÍTICA

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