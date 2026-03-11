Zé Teixeira cobra melhorias em estradas e estrutura escolar de Dourados

O bem-estar e a segurança dos moradores de Dourados e seus distritos motivaram novas frentes de trabalho do deputado Zé Teixeira na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (11), o parlamentar oficializou pedidos ao Governo do Estado para solucionar problemas que afetam desde o tráfego pesado em áreas urbanas até a infraestrutura de ensino integral na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Uma das principais preocupações levadas ao Poder Executivo refere-se ao Distrito de Indápolis. A circulação intensa de carretas vindas de usinas e do agronegócio pela Avenida Dom Bosco (MS-274) tem gerado riscos constantes a pedestres e condutores locais. Zé Teixeira solicitou ao Detran-MS e à Secretaria de Estado de Governo (Segov) a realização de estudos técnicos para organizar o fluxo de veículos pesados. A proposta busca definir rotas alternativas ou restrições de horários para devolver a tranquilidade à área central do distrito, preservando a mobilidade de quem utiliza a via para acessar municípios vizinhos, como Fátima do Sul.

O deputado também solicitou uma ação conjunta entre o Estado e a Prefeitura de Dourados para o cascalhamento e estudo de pavimentação asfáltica em cinco ruas de Vila Vargas: São Vicente, São Francisco, João Miguel do Nascimento, Santa Luzia e Esperança. Embora as vias possuam iluminação e rede de água, a ausência de asfalto compromete o acesso a serviços essenciais e dificulta o deslocamento dos moradores em dias de chuva. O objetivo é assegurar que a expansão urbana de Dourados seja acompanhada por serviços que garantam qualidade de vida em todas as regiões do município.

Na área da educação, o parlamentar intercedeu pela comunidade da Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso. A unidade, que atende alunos do Ensino Fundamental ao Médio em tempo integral, além de estudantes do projeto Educação ao Longo da Vida, enfrenta problemas estruturais severos. O pedido de reforma geral enviado à Secretaria de Educação detalha a necessidade de reparos urgentes nos sistemas elétrico e hidráulico, além de melhorias na acessibilidade, banheiros e cobertura. Para o deputado, garantir um ambiente escolar digno é condição fundamental para o aprendizado e para a segurança dos jovens douradenses.