Zé Teixeira Cobra Investimentos em Saúde e Educação

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, tem se dedicado a garantir mais recursos para as áreas de saúde e educação, essenciais para o desenvolvimento social. Nesta semana, ele apresentou duas indicações ao Governo do Estado.

Em Dourados, Teixeira solicitou melhorias para a Escola Estadual Vereador Moacir Djalma Barros, incluindo a ampliação do bicicletário, a pintura da quadra de esportes, aquisição de mesas de tênis de mesa, tabuleiros de xadrez, bancos, computadores e ar-condicionado.

Já em Caarapó, o deputado pediu o apoio do Governo do Estado e da Bancada Federal para a aquisição de um veículo adaptado com consultório médico itinerante. A proposta visa atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, facilitando o acesso a cuidados médicos em suas casas.