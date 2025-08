Zambelli depõe à Justiça italiana nesta sexta

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) presta depoimento nesta sexta-feira (1º) à Justiça da Itália, em audiência de custódia conduzida por um juiz de garantias. Presa em Roma desde a última terça-feira (29), ela está detida no presídio de Rebibbia, conhecido por superlotação e rígido controle.

Zambelli era considerada foragida do Brasil e foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação articulada com o hacker Walter Delgatti.

O processo de extradição está em andamento, e o ministro Alexandre de Moraes determinou que a AGU tome providências para formalizar o pedido junto ao governo italiano. A PF acompanha o caso por meio de sua adidância em Roma.

A defesa da deputada tenta converter a prisão em medidas restritivas, mas a decisão dependerá do Ministério da Justiça italiano e do tribunal competente que irá julgar o processo de extradição.