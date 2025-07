Violência em Yby Yaú: Homem é executado a tiros dentro de casa

Um homem foi morto com cerca de 30 tiros dentro da casa que alugava no bairro Villa Hechapyrã, na noite de quinta-feira (17) em Yby Yaú, Concepción. Três criminosos armados invadiram o imóvel por volta das 22h30 supreenderam a vítima, que morava sozinha e o executaram.

Peritos encontraram dezenas de cápsulas de munição calibre 9 mm e indícios do uso de um fuzil. Além de sinais de arrombamento no portão da residência. A identidade do homem ainda é incerta. Um documento brasileiro foi localizado, mas as autoridades desconfiam da veracidade, já que a idade no documento não condiz com a aparência da vítima.

Vizinhos afirmam que ele dizia ser natural de Santa Rosa del Aguaray, no departamento de San Pedro. A casa estava praticamente vazia, e nenhum armamento foi encontrado. Animais de estimação da vítima, um cachorro e um papagaio, foram levados para a delegacia. O corpo aguarda identificação no necrotério local.

A polícia continua investigando o caso.