VÍDEO: Piloto é suspenso após bater e capotar adversário

Durante a corrida do MARS Late Model Championship, no Centro-Oeste dos Estados Unidos, uma cena chocante marcou a disputa pela liderança. Bob Gardner, irritado após um toque com o rival Daryn Klein, decidiu retaliar de forma perigosa. Após ficar com o pneu danificado, Gardner parou seu carro de frente para o tráfego e, em manobra arriscada, cercou Klein na pista oval. Com a velocidade reduzida, ele colidiu propositalmente, provocando o capotamento do carro do adversário.

O acidente gerou correria na pista, com equipes e comissários correndo para socorrer Klein. A ação intencional de Gardner repercutiu negativamente nas redes sociais e na comunidade automobilística. O piloto de 47 anos foi suspenso por seis meses, com possibilidade de retorno avaliada após o período.

O MARS Late Model Championship é conhecido pelas disputas acirradas em pistas de terra, mas o episódio trouxe à tona a necessidade de controle rigoroso sobre comportamentos antidesportivos. Gardner ainda não se pronunciou oficialmente sobre a punição.

A categoria reforça o compromisso com a segurança e o fair play entre os competidores.