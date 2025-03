VÍDEO: Piloto de Moto é baleado em briga com policial no Aero Rancho

Um piloto de moto foi baleado no joelho durante uma briga de trânsito ocorrida na segunda-feira (24), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O outro envolvido na confusão seria um policial civil. A desavença começou após um acidente entre os dois na Travessa Ricky Nelson, com a Rua Maria Soares das Dores.

Segundo testemunhas, o policial tentou impedir que o motociclista levantasse a moto e, durante a discussão, houve troca de empurrões. Imagens registradas no local mostram o policial sacando a arma e ordenando que o motociclista encostasse na parede para ser revistado, mas o pedido não foi atendido. O motociclista, então, golpeou o policial com o capacete; ele reagiu com um empurrão.

A tensão aumentou, e o motociclista tentou levantar a moto novamente. Nesse momento, o policial quebrou o vidro traseiro do próprio veículo com o capacete. Sem controle da situação, o policial disparou contra o motociclista, atingindo-o no joelho. A vítima caiu no chão, e o policial acionou o serviço de socorro. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada a um hospital.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.