VÍDEO: Pai agride árbitro em jogo infantil de futsal

Durante a semifinal da Copa Redman Sub-9 na noite de terça-feira (17) um pai de atleta agrediu o árbitro Jobby Antunes no meio da partida em Dourados,. O incidente ocorreu diante das crianças, familiares e torcedores presentes no ginásio. Imagens registraram o momento da agressão, que resultou na interrupção imediata do jogo. A Polícia Militar foi acionada, e o agressor foi retirado do local.

A organização da competição repudiou o ato, destacando que o evento visa promover respeito e convivência saudável entre os participantes. Em nota, ressaltaram que a violência não será tolerada e que medidas serão tomadas para responsabilizar o responsável.

O árbitro Jobby Antunes também se manifestou, lamentando o ocorrido e reforçando que o esporte deve ensinar valores como diálogo, superação e respeito. Ele espera que as autoridades e a organização adotem providências para evitar novos episódios de violência em competições infantis.