quinta-feira, 21/08/2025

VÍDEO: Boneco simula vítima de enforcamento e causa susto na BR-262

Objeto simula uma pessoa enforcada e provocou preocupação entre quem passava pela rodovia; autoridades foram acionadas para verificar a situação.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Na noite de quarta-feira (20), um boneco pendurado em uma árvore às margens da BR-262, em Ribas do Rio Pardo/MS, chamou a atenção e causou pânico entre os motoristas que passavam pelo local. O objeto simulava uma pessoa enforcada, o que levou vários motoristas a parar o veículo, acreditando se tratar de uma vítima real.

O fato ocorreu por volta das 21h e gerou preocupação imediata. Motoristas acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para checarem a situação. Além do susto, havia receio de que a montagem pudesse ser uma armadilha para assaltos na rodovia.

Após a chegada das equipes, foi constatado que se tratava apenas de um boneco, descartando qualquer situação de perigo real. A origem do boneco ainda é desconhecida, e as autoridades investigam se o ato teria sido uma forma de protesto ou brincadeira de mau gosto. A população segue atenta para evitar acidentes e garantir a segurança nas vias.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

