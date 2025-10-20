terça-feira, 21/10/2025

Vereadora Luiza quer punição ao Consórcio Guaicurus por graves violações trabalhistas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou, na tarde da última sexta-feira (16), representação ao Ministério Público do Trabalho (MPT/MS) contra o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande. O documento solicita a instauração de procedimento investigatório para apurar graves violações de direitos trabalhistas identificadas durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público, conduzida pela Câmara Municipal entre março e julho deste ano.

Segundo Luiza, os depoimentos colhidos pela CPI revelaram condições de trabalho degradantes e práticas de assédio moral. Ex-funcionários relataram carga horária excessiva, ambiente insalubre, ausência de intervalos e folgas semanais, além de falta de locais adequados para refeição e descanso. “As situações descritas são inaceitáveis. Trabalhadores relataram, inclusive, terem sido obrigados a circular com veículos em condições precárias, submetendo-se à humilhação e ao desgaste físico e emocional”, destacou a vereadora.

Na representação, Luiza requer que, ao final das apurações, o MPT adote as medidas judiciais cabíveis, inclusive o ajuizamento de ação civil pública com pedido de tutela inibitória, para que o Consórcio e as empresas que o compõem se abstenham de praticar ou permitir atos de execução assédio moral e de violação aos direitos trabalhistas.

A vereadora reforça que as denúncias evidenciam não apenas o desrespeito aos trabalhadores, mas também o impacto direto na qualidade do serviço prestado à população. “Garantir condições dignas de trabalho é garantir um transporte público mais humano e eficiente para todos”, afirmou.

O relatório final da CPI do Transporte Público foi anexado à representação entregue ao Ministério Público do Trabalho e contém o conjunto de provas e depoimentos que embasam o pedido de investigação.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

NOVA ALVORADA DO SUL: Paleari antecipa e paga nesta quarta-feira o 13º salário para todos os servidores

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito José Paulo Paleari anunciou que a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul está realizando nesta quarta-feira (15) o pagamento da antecipação de...
Leia mais

Travesti denuncia ameaças e agressões de gangue

Milton - 0
Travesti denunciou estar sendo perseguida e ameaçada por um grupo de cinco travestis na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande. A vítima afirma...
Leia mais

A maior festa da história da ACP celebra o Dia dos Professores com alegria, reconhecimento e valorização da categoria

ANELISE PEREIRA - 0
Mais de 2.000 professoras e professores participaram, nesta quarta-feira (15), da Festa do Dia dos Professores da ACP, realizada no Clube de Campo do...
Leia mais

MS investe em infraestrutura e impulsiona agronegócio em Angélica

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com o crescimento dos municípios ao entregar importantes obras de infraestrutura em Angélica. Com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia