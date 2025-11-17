Vereadora Luiza promove audiência sobre direitos do Povo do Axé

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu nesta segunda-feira (17) lideranças das religiões de matriz africana e ameríndias para debater direitos, políticas públicas e combate ao racismo religioso. A iniciativa, proposta pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), iniciou-se com uma louvação aos orixás, reforçando a importância da ancestralidade do Povo do Axé no espaço público.

Representantes do Ministério Público, pesquisadores, movimentos sociais e líderes religiosos compartilharam relatos de intolerância e discriminação, destacando a necessidade urgente de políticas protetivas. Foram apresentadas reivindicações como criação de delegacia especializada, conselho municipal de religiões de matriz africana e preservação de terreiros e espaços sagrados.

A audiência destacou a importância da educação e da memória cultural, além do papel do Estado na proteção dos direitos constitucionais dessas comunidades. Líderes reforçaram que, apesar da crescente visibilidade cultural, ainda há descaso e preconceito. A Câmara reafirmou o compromisso de promover soluções que assegurem dignidade e reconhecimento ao Povo do Axé.